Όταν ο Ουέστμπρουκ άρχιζε τις «εκρήξεις» στο Summer League! (vid)

Ο MVP του πρωταθλήματος αγωνίστηκε το 2008, όταν και επιλέχθηκε στο draft από τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, σε τέσσερα ματς έχοντας 16,5 πόντους, 3,5 ασίστ και 2,5 ριμπάουντ.

Αντίστοιχα, την αμέσως επόμενη χρονιά, πήρε μέρος τόσο στο Summer League του Ορλάντο, όσο και σε αυτό του Λας Βέγκας έχοντας 20,6 πόντους, 6,8 ασίστ και 3,2 ριμπάουντ.

Θυμηθείτε τον... rookie Ουέστμπρουκ

Before he ascended to historic @NBA heights, @RussWest44 showcased his all-around skills in the #NBASummer League (2008) pic.twitter.com/GyZNhfRD6z

— NBA History (@NBAHistory) 2 Ιουλίου 2017