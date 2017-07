Όταν ο Κάρι... συστηνόταν στο Summer League του Λας Βέγκας! (vid)

Ο σούπερ σταρ των «Πολεμιστών» άκουσε το όνομά του στο «7» πριν από οκτώ χρόνια στο draft του «Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν» της Νέας Υόρκης και έκτοτε ξεκινούσε ένα απίστευτο ταξίδι προς την κορυφή!

Συγκεκριμένα είχε πάρει μέρος σε πέντε ματς του Summer League στο Λας Βέγκας έχοντας κατά μέσο όρο 17,4 πόντους, 4,6 ριμπάουντ και 4,2 ασίστ με 34,5% στα τρίποντα.

Θυμηθείτε και εσείς τον Κάρι στο Summer League

"This kid's gonna be around quite a while" pic.twitter.com/W7C8B4cU2C

— NBASummerLeague (@NBASummerLeague) 2 Ιουλίου 2017