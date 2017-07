Σύμφωνα με το ESPN< ο Αμερικανός φόργουορντ θα υπογράψει μονοετές συμβόλαιο με την ομάδα της Φιλαδέλφεια έναντι 11 εκατομμυρίων δολαρίων!

Φέτος ήταν από τα «γρανάζια» των Σέλτικς αφού μέτρησε κατά μέσο όρο 6,5 πόντους και 4,8 ριμπάουντ ανά 20,1 λεπτά συμμετοχής!

Free agent Amir Johnson has agreed to a one-year, $11M deal with Philadelphia, agent Kevin Bradbury tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 1 Ιουλίου 2017