ΛεΜπρόν: «Ο Κάρι θα έπρεπε να πάρει 400 εκατομμύρια»! (pic)

Ο Στεφ Κάρι ήλθε σε συμφωνία για νέο πενταετές συμβόλαιο με τους Ουόριορς έναντι 201 εκατομμυρίων δολαρίων, κερδίζοντας 490 χιλιάδες δολάρια το παιχνίδι ή, αν θέλετε, 170 δολάρια το δευτερόλεπτο! Το εξωπραγματικά νούμερα έγιναν αντικείμενο κουβέντας σχετικά με το αν ένας αθλητής αξίζει αυτή την αμοιβή ενώ ο ΛεΜπρόν Τζέιμς εξέφρασε την άποψη ότι αξίζει και με το... παραπάνω! Αρχικώς υπενθύμισε πως ο ιδιοκτήτης των Ουόριορς αγόρασε την ομάδα το 2010 αντί 450 εκατομμυρίων δολαρίων και πλέον οι «Πολεμιστές» αξίζουν 2.6 δισεκατομμύρια!

«Επομένως πείτε μου, γιατί να συζητάμε αν πρέπει να υπάρχει όριο στα λεφτά που κερδίζει ένας παίκτης. Μην απαντάτε. Ο Στεφ έπρεπε να πάρει 400 εκατομμύρια δολάρια αυτό το καλοκαίρι για πέντε χρόνια»!

