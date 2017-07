Τριετές συμβόλαιο στον Γκάλογουεϊ οι Πίστονς (pic)

Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του βρήκε ο Λάνγκστον Γκάλογουεϊ.

Ο 25χρονος γκαρντ θα υπογράψει συμβόλαιο στους Πίστονς, διάρκειας τριών ετών και οι οικονομικές του απολαβές συνολικά θα φτάσουν τα 21 εκατομμύρια δολάρια.

Την σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Γκάλογουεϊ αγωνίστηκε στους Πέλικανς και στα μέσα της χρονιάς πήε στους Κινγκς.

Free agent guard Langston Galloway is finalizing a three-year, $21M deal with the Detroit Pistons, league sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 1 Ιουλίου 2017