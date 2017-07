Προσέφεραν συμβόλαιο στον Ιγκουοντάλα οι Ρόκετς! (pics)

Ο Ιγκουοντάλα δήλωσε τις προάλλες πως δεν θέλει να μπει σε διαδικασία συζητήσεων με τους Ουόριορς για παραμονή του στην ομάδα και θα έψαχνε αλλού την τύχη.

Σύμφωνα με το «ESPN», ο 33χρονος γκαρντ/φόργουορντ είχε συνάντηση με τους Ρόκετς, η οποία πήγε πολύ καλά, και η ομάδα του Χιούστον του προσέφερε συμβόλαιο.

Πλέον, περιμένουν την απάντησή του, ενώ ο ίδιος μίλησε και με τους Λέικερς.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από τις ΗΠΑ, ο Ιγκουοντάλα ακύρωσε τα υπόλοιπα meetings που είχε με ομάδες του ΝΒΑ.

Andre Iguodala has canceled the remainder of his free agency meetings, league sources tell The Vertical.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 1 Ιουλίου 2017