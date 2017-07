O Ζίζιτς και ο Τάις έκαναν το υπερατλαντικό ταξίδι για να μετρήσουν τις δυνάμεις τους στην κορυφαία βιομηχανία μπασκετικού θεάματος στον κόσμο με τη φανέλα των Σέλτικς ενώ πριν από λίγους μήνες έβγαλαν ένα εντυπωσιακό highlight ως αντίπαλοι, στο παιχνίδι που η Μπάμπεργκ υποδέχτηκε την Νταρουσάφακα για την Euroleague.

Here's Daniel Theis repeatedly blocking new #Celtics teammate Ante Zizic in a EuroLeague game last season pic.twitter.com/7RtKSk3RHG

— Austin Green (@LosCrossovers) 1 Ιουλίου 2017