Την καριέρα του στο ΝΒΑ και τους Σέλτικς θα συνεχίσει ο Ντάνιελ Τάις!

Ο πρώην παίκτης της Μπάμπεργκ ήρθε σε συμφωνία για δύο χρόνια με την ομάδα της Βοστώνης, όπως υποστήριξε ο Άντριαν Βοιναρόφσκι στο «ESPN», ενώ λίγο αργότερα ο εκπρόσωπός του επιβεβαίωσε πως ο πελάτης του υπέγραψε και συμβόλαιο.

Το μόνο που απομένει είναι η επίσημη ανακοίνωση.

Daniel Theis @dtheis10 signs a deal with @celtics! Becomes the 5th German in the NBA!

— Milan Nikolic (@milannikolicOCT) 1 Ιουλίου 2017