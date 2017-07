Ανανέωσε τον Σοκόλοφ η Χίκμι (pic)

Ντιμίτρι Σοκόλοφ και Χίμκι συνεχίζουν μαζί και την νέα σεζόν.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ανανέωσε την συνεργασία της με τον 32χρονο σέντερ για 1+1 χρόνια.

Ο Σοκόλοφ, που φοράει την φανέλα της Χίμκι από το 2015, είχε φέτος κατά μέσο όρο 3.8 πόντους, 2.3 ριμπάουντ σε 11 λεπτά συμμετοχής.

Dmitry Sokolov will continue his career in our @Khimkibasket. New deal has been signed for one year with an option for another one (1+1)! pic.twitter.com/mDV1XDF8Uq

— BC Khimki (@Khimkibasket) 1 Ιουλίου 2017