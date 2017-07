Ο 32χρονος γκαρντ έμεινε ελεύθερος από τους Λος Άντζελες Λέικερς με αποτέλεσμα να προσελκύσει το ενδιαφέρον των Νιου Όρλεανς Πέλικανς.

Δείτε το σχετικό post

Hearing Pelicans, fresh off re-signing Jrue Holiday, will be engaging with veteran G Nick Young, last with the Lakers, today.

— David Aldridge (@daldridgetnt) 1 Ιουλίου 2017