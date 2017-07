Όπως ανέφερε ο Βοϊναρόφσκι στο ESPN, o ταλαντούχος Τούρκος θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τους φιναλίστ του ΝΒΑ έναντι 15 εκατομμυρίων δολαρίων.

Επίσης εξηγεί ότι οι Καβαλίερς θα πληρώσουν και το buyout του, στην Αναντολού Εφές.

