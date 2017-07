Η Λοκομοτίβ αποχαιρέτησε τον Βουγιούκα (pic)

Η ομάδα του Κρασνονταρ αποχαιρέτησε τον Έλληνα σέντερ (και) μέσω social media, ενώ του ευχήθηκε τα καλύτερα για τη συνέχεια της καριέρας τους.

«Σε ευχαριστούμε για όλα και καλή τύχη στη μελλοντική σου καριέρα» ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμα της «Λόκο».

Μπορεί να υπήρξε φημολογία για τον Παναθηναϊκό, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν έχει λογική από τη στιγμή που υπάρχει στο ρόστερ ο Μπουρούσης (σ.σ. ίδιο στυλ παίκτη), αποκτήθηκε ο Όγκαστ, ο Γκιστ θα παίζει «πεντάρι» (εάν παραμείνει τελικά) ενώ υπάρχει και αναζήτηση για αθλητικό ψηλό...

.@vouyouij thank you for everything and good luck in your future career. #lokonation pic.twitter.com/o5SZ1OLmxA

— LOKO ЛокомотивКубань (@lokobasket) 1 Ιουλίου 2017