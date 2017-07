Σύμφωνα με το «Vertical» ο Βραζιλιάνος φόργουορντ/σέντερ συμφώνησε για τετραετές συμβόλαιο έναντι 32 εκατομμυρίων δολαρίων στο σύνολο.

Φέτος αγωνίστηκε σε 72 ματς έχοντας κατά μέσο όρο 4,8 πόντους και 4,7 ριμπάουντ ανά 16 λεπτά συμμετοχής.

Chicago RFA Cristiano Felicio has agreed to a four-year, $32 million deal to re-sign with the Bulls, league sources tell The Vertical.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 1 Ιουλίου 2017