ΜΥΘΙΚΟ tweet της αστυνομίας της Οκλαχόμα για τον Πολ Τζόρτζ! (pic)

Φυσικά προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση η μετακίνησή του στην Οκλαχόμα, πολλώ δε μάλλον με τα «φτωχά» ανταλλάγματα που πήραν οι Πέισερς.

Πώς το σχολίασε αυτό η... αστυνομία της Οκλαχόμα μέσω twitter;

«Σας ευχαριστούμε για όλα τα tweets και τις αναφορές που κάνατε για την 'κλοπή' του Πολ Τζορτζ από τους Θάντερ. Τα αποτελέσματα της έρευνας που κάναμε: Απολύτως νόμιμη και κατανοητή».

Αν μη τι άλλο στις ΗΠΑ ξέρουν να αντιμετωπίζουν με χιούμορ τέτοιες καταστάσεις!

Δείτε το χαρακτηριστικό post

Thanks for the tweets reporting the "theft" of Paul George by @okcthunder.

Our investigative findings: totally legal & very savvy.

— Oklahoma City Police (@OKCPD) 1 Ιουλίου 2017