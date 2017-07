Πήραν και Τζεφ Τιγκ οι Τίμπεργουλβς! (pic)

Την ώρα που η... αποψίλωση των Πέισερς συνεχίζεται, ο Τζεφ Τιγκ αναμένεται να είναι το κομμάτι που έλειπε από το παζλ των Μινεσότα Τίμπεργουλβς.

Μετά το trade με τον Τζίμι Μπάτλερ και με δεδομένες τις παρουσίες των Καρλ Άντονι Τάουνς και Άντριου Ουίγκινς, οι «Λύκοι» βρήκαν και τον point guard που έλειπε στο πρόσωπο του Τιγκ.

Μετά το «διαζύγιο» με τον Ρίκι Ρούμπιο, οι ιθύνοντες της Μινεσότα κινήθηκαν άμεσα και «έκλεισαν» τον Τζεφ Τιγκ για τα επόμενα τρία χρόνια έναντι 57 εκατομμυρίων δολαρίων!

Free agent Jeff Teague has agreed to a 3-year, $57M deal with Minnesota, league sources tell ESPN. https://t.co/fgvUnhATgH

