Δεν θέλει να μιλήσει με Ουόριορς ο Ιγκουοντάλα (pic)

Πιθανό είναι το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τους Ουόριορς ο Αντρέ Ιγκουοντάλα.

Όπως υποστηρίζει ο δημοσιογράφος Chris Haynes, ο 33χρονος γκαρντ/φόργουορντ δεν θα μπει σε διαδικασία συζητήσεων με την ομάδα, κατά την διάρκεια της free agency.

Γρήγορο Στοίχημα σε Καλύτερες Αποδόσεις, Άμεσες Αναλήψεις (21+)!

Ήδη οι Τζαζ, οι Κλίπερς, οι Μπουλς, οι Τίμπεργουλβς και οι Χοκς έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του.

Andre Iguodala doesn't have plans to meet with Golden State Warriors during free-agency period, league sources tell ESPN.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) 30 Ιουνίου 2017