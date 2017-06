Συνεχίζει από άλλο πόστο στην Ζαλγκίρις ο Γιαβτόκας (pic)

Η 21χρονη καριέρα του Γιαβτόκας στα παρκέ μπορεί να έφτασε στο τέλος της, αλλά ο Λιθουανός θα συνεχίσει να είναι κοντά στο μπάσκετ.

Ο 30χρονος πρώην πια σέντερ αναλαμβάνει χρέη sports director στην Ζαλγκίρις, της οποίας τη φανέλα φόρεσε από το 2011 έως και φέτος.

Από την Δευτέρα (03/07) ο Γιαβτόκας... μπαίνει στον καινούριο του ρόλο.

Robertas #Javtokas has finished his player career, but is beginning the new one. From Monday he starts working as #Zalgiris sports director! pic.twitter.com/SK4gDsfJ7c

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) 30 Ιουνίου 2017