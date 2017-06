Έναν πολύ έξυπνο τρόπο βρήκαν οι φίλοι του ΛεΜπρόν Τζέιμς για να αναδείξουν την άνοδο του αγαπημένου τους παίκτη στην ιεραρχία του μπάσκετ.

Μέσα από ένα καρτούν ο «Βασιλιάς» προσπερνάει ένα σωρό εμπόδια και πλησιάζει τον Μάικλ Τζόρνταν ο οποίος φυσικά και αναπαύεται στην κορυφή.

Έξυπνη ιδέα...

Watch out Michael, the Kid from Akron is coming for you. pic.twitter.com/Ht6pqpmZFk

— Cavaliers Nation (@WeAreCavsNation) 27 Ιουνίου 2017