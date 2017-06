Οι Νικς «κατακρεούργησαν» το επίθετο του Ντιλίκινα (pic)

Ώρες ώρες σκέφτεσαι πως οι Νικς ποτέ δε θα ορθοποδήσουν. Από τη μία η αγωνιστική τους κατρακύλα και από την άλλη όλα όσα συμβαίνουν εκτός παρκέ.

Τελευταίο αρνητικό παράδειγμα ήταν η φανέλα του Φρανκ Ντιλίκινα. Υποτίθεται πως ο Γάλλος γκαρντ θα είναι ο βασικός τους «άσος» σε δύο χρόνια, αλλά στη Νέα Υόρκη μπέρδεψαν το όνομά του.

Ο Ντιλίκινα προπονείται με τη νέα του ομάδα ενόψει summer league, ωστόσο το επίθετο του είναι γραμμένο λάθος στη φανέλα που του έδωσαν αφού αντί για Ντιλίκινα γράφει Ντιλίνκα.

Ο,τι να ' ναι...

it's spelled n-t-i-l-i-k-i-n-a

the Knicks messed up like the entire final third of his name pic.twitter.com/x6PJ7xm17C

— Tim Cato (@tim_cato) 29 Ιουνίου 2017