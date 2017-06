Ο Καλιπάρι αρνήθηκε τη φήμη για τη θέση του GM στους Νικς (pics)

Ο προπονητής της εθνικής Νέων των ΗΠΑ και του Κεντάκι βρίσκεται στο Κάιρο της Αιγύπτου για να θαυμάσει τις πυραμίδες, αλλά το τηλέφωνό του δεν έχει σταματήσει να χτυπά. όχι από τους Νικς, αλλά από τους ρεπόρτερ που θέλουν να μάθουν αν θα πάει στους Νικς.

Ο Τζον Καλιπάρι αρνήθηκε τη φημολογία και μέσω τουίτερ ενημέρωσε πως η διαφορά ώρας στις δύο χώρες δεν του επιτρέπει περισσότερη ώρα στο τηλέφωνο.

Οι Νικς ψάχνουν τον άνθρωπο που θα τρέξει την ομάδα και μάλιστα σύντομα αναμένεται να συναντηθούν με τον πρώην GM των Καβαλίερς, Ντέιβιντ Γκρίφιν.

Even in Egypt I can’t escape the rumors. Are you kidding me?! It’s 5 in the morning here and this is what I wake up to?

— John Calipari (@UKCoachCalipari) 30 Ιουνίου 2017

