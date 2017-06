Ο γιος του Έιντζ αποτρέπει τον Χέιγουορντ να πάει στη Βοστόνη! (pic)

Ο λόγος για τον Τάνερ Έιντζ, ο οποίος είναι πολιτικός στο Σολτ Λέικ Σίτι και σκαρφίζεται διάφορους τρόπους ώστε να κρατήσει τον Χέιγουορντ στους Τζαζ!

Ακόμα και αν χρειαστεί να πάει κόντρα στον ίδιο τον πατέρα του, ο οποίος είναι εκείνος που κινεί τα νήματα στους Μπόστον Σέλτικς.

Συγκεκριμένα, έστειλε στον Χέιγουορντ το οικονομικό πλάνο για τη Μασαχουσέτη, το οποίο θα αφορά την φορολογία των πλουσίων και η οποία θα είναι... τεράστια.

Οι Σέλτικς σχεδιάζουν να προσφέρουν τετραετές συμβόλαιο έναντι 127 εκατομμυρίων δολαρίων, αλλά ύστερα από την... σφήνα του γιου του Έιντζ, ίσως και να αλλάξουν τα πράγματα.

Δείτε τι του έστειλε...

@gordonhayward: something to consider over next few days... #takenote https://t.co/bqyEtXvnKO

— Tanner Ainge (@tannerainge) 29 Ιουνίου 2017