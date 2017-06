Ανακοίνωσε Τζένκινς η Χίμκι (pic)

Μοναδικές Στοιχηματικές Αποδόσεις, Άμεσες Αναλήψεις & Η Καλύτερη Εξυπηρέτηση (21+)!

Από την Σερβία στην Ρωσία!

Ο Τσαρλς Τζένκινς άφησε τον Ερυθρό Αστέρα και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Χίμκι, καθώς ανακοινώθηκε επίσημα από την ομάδα.

Η ομάδα του Βελιγραδίου είχε... προδώσει την μεταγραφή του παίκτη από χθες (28/06), το οποίο επιβεβαιώθηκε σήμερα.

Το συμβόλαιο του 28χρονου γκαρντ με την Χίμκι έχει διάρκεια δύο ετών.

It's official that @thejenkinsguy22 (191 cm, 28 years) comes to @Khimkibasket on a two year deal. Welcome to the club, Charles! pic.twitter.com/DDbAQs2WzO

— BC Khimki (@Khimkibasket) 29 Ιουνίου 2017