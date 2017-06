Στα 36 εκατομμύρια το συμβόλαιο του Μπογκντάνοβιτς! (pic)

Οι συμπατριώτες του Σέρβου γκαρντ της Φενέρμπαχτσε ανέφεραν, αρχικώς, ότι ο Μπογκντάνοβιτς θα υπογράψει στους Κινγκς για τρία χρόνια και 30 εκατομμύρια δολάρια ωστόσο η δημοσιογράφος της Sacramento Bee, Αϊλίν Βόιζιν, αποκάλυψε ότι οι αμοιβές του θα είναι μεγαλύτερες!

Έτσι, λοιπόν, ο πρωταθλητής Ευρώπης με τη Φενέρ θα υπογράψει στις 6 Ιουλίου και θα λάβει 12 εκατομμύρια δολάρια ετησίως για τρία χρόνια, ήτοι 36 εκατομμύρια δολάρια. O Mπογκντάνοβιτς έχει συμπεριληφθεί στην προεπιλογή της εθνικής Σερβίας για το Eurobasket κι ενδεχομένως να αγωνιστεί στο Summer League με το Σακραμέντο.

BREAKING: Sources tell me Kings to sign Serb guard Bogdan Bogdanovic to 3 year/$36 million contract on July 6.

— Ailene Voisin (@ailene_voisin) 28 Ιουνίου 2017