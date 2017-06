Και... επίσημα αρχηγός της ΑΕΚ μέχρι το 2020 ο Σάκοτα! (pic)

Καθημερινά ειδικά στοιχήματα (21+).

Αναλυτικά:

«Η διοίκηση της ΑΕΚ B.C. βρίσκεται στην ευχάριστη θέση ν’ ανακοινώσει, ότι ο Ντούσαν Σάκοτα υπέγραψε σήμερα (28/06) νέο συμβόλαιο με τη «Βασίλισσα».

Η συμφωνία με τον αρχηγό της ομάδας αφορά σε συνεργασία διάρκειας τριών ετών, ήτοι έως το 2020.»

Να σημειωθεί ότι λίγο νωρίτερα, ο ατζέντης του αρχηγού της ΑΕΚ γνωστή τη συμφωνία με την «Ένωση» γράφοντας χαρακτηριστικά.

«Ο Ντούσαν Σάκοτα επέκτεινε τη συνεργασία του με την ΑΕΚ για άλλες τρεις σεζόν»

Dusan Sakota extended contract with Aek Athens for 3 more seasons! #BeoBasket

— Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) 28 Ιουνίου 2017