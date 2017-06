Λίγα 24ωρα μετά το τέλος του Eurobasket, η FIBA ετοίμασε ένα ειδικό βίντεο στην έμπειρη γκαρντ, η οποία ξεχώρισε με τις εμφανίσεις της!

Δείτε το χαρακτηριστικό αφιέρωμα

Maltsi was inspirational throughout @HellenicBF's historic run, averaging 16.1 pts, 6.6 reb and 4.1 ast per game. #EuroBasketWomen2017 pic.twitter.com/rWEmJdDVU9

— FIBA (@FIBA) 28 Ιουνίου 2017