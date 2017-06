Με σχετική επιστολή στον RW, ο -κατά γενική ομολογία- καλύτερος μπασκετμπολίστας όλων των εποχών του έστειλε μια επιστολή προαναγγέλοντας τη συνέχεια!

«Συγχαρητήρια Ράσελ. Κι εγώ πήρα το πρώτο βραβείο MVP πριν από το πρώτο μου δαχτυλίδι. Οπότε προχώρα...» του έγραψε χαρακτηριστικά.

Michael Jordan the with some words of encouragement for the MVP Russell Westbrook pic.twitter.com/WB3sdFAs89

— The Xtra Points (@TheExtraPoints1) 27 Ιουνίου 2017