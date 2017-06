Οι εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί των βραβείων του ΝΒΑ! (pics & vids)

Κι όμως, ο Ράσελ Ουέστμπρουκ δεν έκανε την πιο εξεζητημένη εμφάνιση στα βραβεία του ΝΒΑ!

Ο «Πολυτιμότερος Παίκτης της Χρονιάς» με το «Καλύτερο Στυλ» ήταν απλός και λιτός, καθώς έκανε ένα... συντηρητικό ντύσιμο σε σχέση με αυτά που μας είχε συνηθίσει μέχρι στιγμής.

Αντιθέτως, θέμα συζήτησης έγινε ο... φωτιά στα κόκκινα Τζον Ουόλ, αλλά και ο Ντρέιμοντ Γκριν με το πετρόλ σακάκι του και την μαύρη... βερμούδα του!

Ο «Rookie of the Year» και συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς, Μάλκολμ Μπρόγκντον, έδειξε πως τα έχει καλά και με το ντύσιμο, πέρα από το μπάσκετ.

Κεμπά Ουόκερ, Ντιρκ Νοβίτσκι και Βινς Κάρτερ προτίμησαν αποχρώσεις του γκρι σε καρό μοτίβο, ενώ αρκετοί τίμησαν τον Κρεγκ Σέιγκερ στην ενδυμασία τους.

Ο Τζέιμς Χάρντεν «έπαιξε» με τα χρώματα, ενώ ο Πολ Τζορτζ με την σύζυγό του, όπως και ο παρουσιαστή των βραβείων, Ντρέικ, με την συνοδό του, ήταν από τα πιο όμορφα ζευγάρια.

Τα βλέμματα μαγνήτισαν και οι γυναίκες, όπως η παρουσιάστρια του ΤΝΤ, Κρίστεν Λεντλόου, η παίκτρια των Λος Άντζελες Σπαρκς, Κάντας Πάρκερ, αλλά και η μητέρα του Κέβιν Ντουράντ, Ουάντα Πρατ, που ανέφερε ότι ήθελε ότι να θυμίζει κάτι από... Ουόριορς με τις χρωματικές της επιλογές.

.@TheJetOnTNT knows who the of the #NBAAwards red carpet is pic.twitter.com/HsubuIDn1p — NBA on TNT (@NBAonTNT) 26 Ιουνίου 2017

The Truth caught up with @KristenLedlow on the #NBAAwards Red Carpet. pic.twitter.com/Hw7nHW4wsJ — NBA on TNT (@NBAonTNT) 26 Ιουνίου 2017

"It's an honor to be here, to be able to enjoy the first awards show." -@rudygobert27 on the #NBAAwards pic.twitter.com/6AJ703xbVA — NBA on TNT (@NBAonTNT) 26 Ιουνίου 2017

NBA legends arrive at the #NBAAwards! pic.twitter.com/hVwuYBTmS2 — NBA on TNT (@NBAonTNT) 26 Ιουνίου 2017

"My peers voted for this award. That means a lot, to be respected among those guys." -@KembaWalker on the NBA Sportsmanship Award #NBAAwards pic.twitter.com/ckjIcY2Oms — NBA on TNT (@NBAonTNT) 26 Ιουνίου 2017

"I'm very excited to just see who gets MVP."@Candace_Parker spoke with @KristenLedlow on the #NBAAwards Red Carpet. pic.twitter.com/gB0C2EqNgG — NBA on TNT (@NBAonTNT) 26 Ιουνίου 2017

.@MamaDurant speaks with @KristenLedlow on the red carpet! Don't miss the #NBAAwards at 9pm ET on TNT! pic.twitter.com/rFjHZkTfaC — NBA on TNT (@NBAonTNT) 27 Ιουνίου 2017

"I came to see it first hand... I can't wait to check it out."@swish41 on what he's most excited about #NBAAwards w/ @KristenLedlow. pic.twitter.com/dBMBqYkBSE — NBA on TNT (@NBAonTNT) 27 Ιουνίου 2017

Half-Man, Half-Amazing on and off the court! @mrvincecarter15 stopped by the #KickCam ahead of tonight's #NBAAwards - 9pm ET on TNT! pic.twitter.com/1W0BCaDJAK — NBA on TNT (@NBAonTNT) 27 Ιουνίου 2017

.@JohnWall looking fresh as he arrives at the #NBAAwards! pic.twitter.com/UaeRvGUc9K — NBA on TNT (@NBAonTNT) 27 Ιουνίου 2017

.@TeamLou23 keeping it simple in the #KickCam! It's almost time for the #NBAAwards - 9pm ET on TNT! pic.twitter.com/eswDaZox6U — NBA on TNT (@NBAonTNT) 27 Ιουνίου 2017