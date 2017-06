Xάινς: «Σέβομαι απεριόριστα την οικογένεια Αντετοκούνμπο» (pics)

Καθημερινά ειδικά στοιχήματα στη Novibet (21+).

Ο Κάιλ Χάινς, επέστρεψε στην Ελλάδα, όχι για να παίξει κάποιον αγώνα της Euroleague, αλλά για να βρεθεί στο πλευρό του Γιάννη και του Θανάση Αντετοκούνμπο για έναν διαφορετικό αγώνα.

Δεν παρέλειψε να εκφράσει τα συναισθήματα του για την βραδιά αλλά και για την οικογένεια Αντετοκούνμπο για την οποία εξέφρασε τον θαυμασμό του.

The game was fun to play in and I'm happy I got the opportunity to help spread the #WeAreAllBros message.

— Kyle Hines (@SirHines) 27 Ιουνίου 2017

I have a big respect for the Antetokounmpo family for all that they are doing!!!! — Kyle Hines (@SirHines) 27 Ιουνίου 2017

And Also it was great to play against my former teammates and the Greek Legends from the 2005 team. — Kyle Hines (@SirHines) 27 Ιουνίου 2017