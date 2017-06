Ουέστμπρουκ εσύ σούπερ σταρ! (pics & vid)

Για εμάς τους Έλληνες η φετινή χρονιά στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ ήταν η χρονιά του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Γιάνναρος κατάφερε να βρεθεί για πρώτη φορά σε All Star Game, να οδηγήσει τους Μπακς στα playoffs και μετά να πάρει και το βραβείο του πιο βελτιωμένου παίκτη.

Για τον υπόλοιπο κόσμο αυτός που έκανε ΜΑΓΙΚΑ πράγματα ήταν ο Ράσελ Ουέστμπρουκ. Με 42 triple double ο ηγέτης των Θάντερ ξεπέρασε τον θρυλικό Όσκαρ Ρόμπερτσον και δεν μπορούσε να μην βγει πολυτιμότερος της χρονιάς ξεπερνώντας τους Τζέιμς Χάρντεν και Κάουι Λέοναρντ.

"I can't be standing here without your support, your sacrifice."

The MVP thanks his family! #NBAAwards pic.twitter.com/9ZuKLJrpoe

— NBA (@NBA) June 27, 2017