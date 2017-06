Τα ευχαριστώ του Greek Freak στους Έλληνες (vid)

Ο άνθρωπος δεν έχει ταβάνι, δεν έχει ουρανό και δεν σταματά να γράφει ιστορία με τελευταία αυτή του μοναδικού παίκτη των Μπακς που βγαίνει πιο βελτιωμένος σε μια χρονιά. Ο Γιάνναρος δεν ήταν Νέα Υόρκη για να παραλάβει το βραβείο του καθώς βρίσκεται στην χώρα μας, αλλά με μήνυμά του ευχαρίστησε τους Έλληνες για την στήριξή τους και φυσικά την οικογένειά του. Αναλυτικά ανέφερε: «Πρώτα απ΄ όλα να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου, διότι χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσα να πάρω αυτό το βραβείο. Ευχαριστώ τους προπονητές μου, τους Έλληνες, τους οπαδούς των Μπακς, την οικογένειά μου που είναι εδώ και με υποστηρίζει».

A thank you to his teammates, coaches, fans and family from @Giannis_An34 after winning the @NBA's Most Improved Player #NBAAwards pic.twitter.com/mLXfWjrRwN

— Milwaukee Bucks (@Bucks) June 27, 2017