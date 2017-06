Ουέστμπρουκ, το καλύτερο στυλ της χρονιάς (vid)

Σε λίγα λεπτά στη Νέα Υόρκη θα γίνει γνωστός ο παίκτης που θα βγει πολυτιμότερος της χρονιάς που ολοκληρώθηκε. Φαβορί είναι ο Ράσελ Ουέστμπρουκ με το εξωπραγματικό ρεκόρ του στα τριπλ νταμπλ. Όποιος και να βγει πάντως, ένα είναι σίγουρο, ο ηγέτης των Θάντερ είναι αυτός που είχε το καλύτερο ή έστω το πιο περίεργο στυλ από όλους τους άλλους!!!

Of course he did! Russell wins #BestStyle of the season, selected by fans. Anybody gotta problem with that? pic.twitter.com/6iQ3we1KWR

— OKC THUNDER (@okcthunder) June 27, 2017