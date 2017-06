Τα... έχωσε ο Τόμας για την επιλογή των αμυντικών πεντάδων! (pics)

Συγκεκριμένα αναρωτήθηκε για την απουσία των Μάρκους Σμαρτ, Έιβερι Μπράντλεϊ και Τζάε Κράουντερ! «Είναι αστείο!» έγραψε χαρακτηριστικά για το γεγονός ότι δεν επιλέχθηκε κάποιος από αυτούς.

Ειδική αναφορά έκανε στον Μπράντλεϊ: «Πως διάολο δεν είναι ο Έιβερι στην καλύτερη αμυντική πεντάδα;»

Damn Avery, Smart or Jae didn't get all defense??? That's a JOKE!!!

How the hell is Avery Bradley not on the all defensive team?? That's crazy!!

— Isaiah Thomas (@Isaiah_Thomas) 26 Ιουνίου 2017