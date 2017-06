Πήρε το «12» και παρουσιάστηκε από τους Χόρνετς ο Χάουαρντ! (vids)

Ο έμπειρος παίκτης θα φορέσει και πάλι τη φανέλα με το νούμερο «12» και όπως είπε στις πρώτες του δηλώσεις «θα δώσω κάθε σταγόνα από το αίμα και τον ιδρώτα μου γι' αυτήν την ομάδα και ελπίζω να πετύχουμε κάτι καλό».

Μεταξύ άλλων, ο Χάουαρντ τόνισε επίσης: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που ήρθα στη Σάρλοτ. Πολύ κόσμος με έχει πλησιάσει και πραγματικά θέλω πολύ να ανταποδώσω αυτήν την αγάπη»

"Very thankful for this opportunity to be here in Charlotte. I'm looking forward to being the best I can be for this city." -@DwightHoward pic.twitter.com/9zKBDNySqi

— NBA TV (@NBATV) 26 Ιουνίου 2017