Παρουσιάστηκε ο Ντόρσεϊ από τους Ατλάντα Χοκς! (pics & vids)

Μαζί με τους Κόλινς και Καμπα, ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ παρουσιάστηκε από τους Χοκς, ο οποίος σε ερώτηση για το πότε ξεκίνησε να σκέφτεται το ΝΒΑ, τόνισε χαρακτηριστικά:

«Το ένιωσα για πρώτη φορά στο γυμνάσιο. Πραγματικά ήταν ένα μεγάλο ταξίδι για εμένα και νιώθω ευλογημένος που βρίσκομαι σε αυτή τη θέση» δήλωσε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ και συνέχισε:

«Είμαι έτοιμος να ξεκινήσω δουλειά. Θα μπορούσα να μπω ότι είμαι δουλευταράς! Πλέον το draft ολοκληρώθηκε και τώρα ήρθε η ώρα για δουλειά. Είμαι ενθουσιασμένος που θα γνωρίσω αυτούς τους παίκτες και θα παίξω μαζί τους».

.@ATLHawks GM Travis Schlenk is excited to work with his first Draft class in Atlanta. #TrueToAtlanta pic.twitter.com/3yP8DbYNEN

— FOX Sports: Hawks (@HawksOnFSSE) 26 Ιουνίου 2017