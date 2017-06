Ιεροσυλία!Έσβησε με ταινία το όνομα του Μπράιντ για τον Μπολ! (pic)

Τα νέα παιδιά έχουν... περίεργη άποψη για το μπάσκετ. Ένας φίλαθλος των Λέικερς βρέθηκε σε αγώνα Baseball και θέλησε να φορέσει την φανέλα της αγαπημένης του ομάδας.

Εκείνη είχε στο πίσω μέρος το όνομα ποιου άλλου, του θρυλικού πλέον Κόμπι Μπράιντ με τον αριθμό «24».

Οι καιροί όμως αλλάζουν και μάλλον αλλάζουν και τα... μυαλά.

Πλέον οι Λέικερς κινούνται στον αστερισμό του Λόνζο Μπολ, που τον επέλεξαν στο Νο.2 του ντραφτ και θα είναι ο νεαρός παίκτης εκείνος που θα στηθεί το μέλλον της ομάδας του Λος Άντζελες.

Ο φίλαθλος δεν θέλησε να χαλάσει χρήματα για να αποκτήσει την φανέλα του Λόνζο και έτσι έσβησε με ταινία το όνομα του Μπράιντ κρατώντας μόνο το πρώτο γράμμα, ενώ έσβησε και το 4 για να προκύψει το 2 του Μπολ.

Τι να πει κανείς...

Life comes at you fast pic.twitter.com/GYaqnvm8J5

— Arash Markazi (@ArashMarkazi) 25 Ιουνίου 2017