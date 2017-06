Συναντήθηκε ο Μπάτλερ με τον Τίμποντο (pic & vid)

Με μία μπάλα αμερικάνικου ποδοσφαίρου στο χέρι, ο Τζίμι Μπάτλερ προσγειώθηκε στη Μινεσότα όπου συνάντησε οικείο πρόσωπο. Ο Τομ Τίμποντο προπονητής των Τίμπεργουλβς είχε συνεργαστεί με τον Μπάτλερ για 4 χρόνια στους Μπουλς πριν απολυθεί το 2015.

Οι δυο τους είχαν άριστη σχέση και πλέον θα συνεργαστούν ξανά προς όφελος των Τίμπεργουλβς.

Ο Τζίμι Μπάτλερ μετακόμισε στη Μινεσότα από το Σικάγο με την αντίθετη πορεία να ακολουθούν οι Ζακ Λαβίν, Κρις Νταν και μία επιλογή πρώτου γύρου στο ντραφτ.

Can't wait to get to work. #PowerOfThePack pic.twitter.com/nSY902FVnp

— Timberwolves (@Timberwolves) 25 Ιουνίου 2017