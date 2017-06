Στο Pride Parade της Νέας Υόρκης ο Άνταμ Σίλβερ (pics)

Το ΝΒΑ θέλησε να σταθεί στο πλευρό των ανθρώπων με διαφορετικές σεξουαλικές προτιμήσεις και έτσι συμμετείχε ενεργά στο Pride Parade της Νέας Υόρκης. Ο ισχυρός άνδρας της Λίγκας, Άνταμ Σίλβερ συμμετείχε κανονικά ενώ το ΝΒΑ με το WNBA είχαν μέχρι και το καθιερωμένο άρμα.

Ανάμεσα τους βρίσκονταν και αρκετοί ομοφυλόφιλοι παίκτες όπως ο Τζέισον Κόλινς και αρκετές παίκτριες του WNBA.

Ο Κέβιν Ντουράντ δεν έδωσε το παρών, ωστόσο έστειλε το δικό του μήνυμα ικανοποίησης για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το ΝΒΑ ενώ έδωσε συγχαρητήρια στον πρόεδρο των Ουόριορς, Ρικ Ουέλτς που συμμετείχε.

Proud that our president @RickWelts is representing the @warriors and joining with the @nba & @wnba family in this year’s #NYCPride March!

— Kevin Durant (@KDTrey5) 25 Ιουνίου 2017