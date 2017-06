«Μίλησε με δύο ομάδες του ΝΒΑ ο Σίνγκλετον» (pic)

Χρησιμοποιώντας το opt-out ο Κρις Σίνγκλετον μπορεί να πει αντίο» στον Παναθηναϊκό και να ταξιδέψει στην Αμερική για το ΝΒΑ.

Σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Πικ μάλιστα μίλησε ήδη με δύο ομάδες.

Συγκεκριμένα έγραψε ο Ντέιβιντ Πικ στο twitter:

«Το αστέρι της Euroleague, Κρις Σίνγκλετον, είχε συνεντεύξεις με δύο ομάδες του NBA. Είναι σε θέση να κάνει opt-out τη συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό».

Source: Euroleague star Chris Singleton had sit down interviews with two NBA teams. He's poised to opt-out of his deal with Panathinaikos.

— David Pick (@IAmDPick) June 25, 2017