Τα «Ελάφια» ακολουθούν πιστά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και για χάρη του έγραψαν στο twitter.

«Σήμερα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μεταφέρει τους Antetokounbros στην Αθήνα, αλλά πρώτα δείτε τα highlights από τη Θεσσαλονίκη».

Και μεταφέρει όλα όσα έγιναν στο Nick Galis Hall την περασμένη εβδομάδα.

Today @Giannis_An34 takes to Athens for the #Antetokounbros event, but first relive the highlights from Thessaloniki!! #WeAreAllBros pic.twitter.com/8yVDhr8Sva

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 25 Ιουνίου 2017