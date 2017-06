Ο Τέιλορ αγωνιζόταν στην Μπάγερν Μονάχου ενώ είχε στο Eurocup κατά μέσο όρο 8,5 πόντους, 2,2 ριμπάουντ και 1,1 ασίστ με 57% στα δίποντα και 31% στα τρίποντα.

Το σίγουρο είναι ότι ο Τρινκιέρι θα επιχειρήσει ολικό λίφτινγκ, αφού θα κληθεί να αλλάξει τους περισσότερους από τους μισούς παίκτες που τελείωσαν τη σεζόν.

Bryce Taylor is the new player of Brose Bamberg! One more Euro league transfer! #BeoBasket

— Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) 24 Ιουνίου 2017