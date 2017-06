Στο Summer League με τους Καβαλίερς ο γιος του Σαμ Κασέλ!

Ο γιος του άλλοτε παίκτη του ΝΒΑ ο οποίος έχει κατακτήσει τρεις φορές το πρωτάθλημα (σ.σ. δύο με τους Ρόκετς και μία με τους Σέλτικς) μετρώντας περισσότερα από 1.000 παιχνίδια σε regular season και playoffs, προσπαθεί να βαδίσει στα χνάρια του πατέρα του.

Αποφοίτησε από το ΙΟΝΑ της Νέας Υόρκης έχοντας κατά μέσο όρο 10,9 πόντους και 3 ασίστ.

Παρόλα αυτά δεν κατάφερε να επιλεγεί στο draft και θα προσπαθήσει να βρει ένα συμβόλαιο στο ΝΒΑ παίρνοντας μέρος στο summer league με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Former @ICGaels and UConn G Sam Cassell Jr. Will play summer league with the Cavs, per sources.

— Adam Zagoria (@AdamZagoria) 24 Ιουνίου 2017