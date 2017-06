Καλύτερα να σουτάρει παρά να καρφώνει ο Τόμσον! (vid)

Είναι ένας εξαιρετικός σουτέρ, όμως στα καρφώματα θέλει δουλειά ακόμα.

Ο λόγος για τον Κλέι Τόμσον, ο οποίος θέλησε να κάνει ένα κάρφωμα 360 μοιρών, όμως δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει με επιτυχία την προσπάθεια.

Στην Κίνα που βρέθηκε για ένα event προσπάθησε να ευχαριστήσει τον κόσμο, όμως το μόνο που κατάφερε είναι να νικηθεί από το στεφάνι.

Δείτε την προσπάθεια του

Klay Thompson went to China to show them what the talents of an NBA player look like in real life pic.twitter.com/DdxZFJ5ZUv

— Ben B (@guga31bb) 24 Ιουνίου 2017