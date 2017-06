Τα νέα βραβεία του ΝΒΑ! (pics & vids)

Ποιος έκανε το «Καλύτερο Κάρφωμα»; Την «Καλύτερη Ασίστ»; Την «Καλύτερη Τάπα»; Το «Καλύτερο Παιχνίδι»;

Αυτα είναι τα νέα βραβεία που παρουσίασε το ΝΒΑ και προστίθενται στην ήδη υπάρχουσα λίστα των γνωστών κατηγοριών.

Η κορυφαία λίγκα του πλανήτη ήθελε να πρωτοτυπήσει και να δώσει την δυνατότητα στο κοινό να διαλέξει εκείνο τους νικητές των νέων βραβείων.

Καλύτερο Κάρφωμα: Λάρι Νανς Τζούνιορ, Ζακ ΛαΒίν, Βίκτορ Ολαντίπο

Vote using player’s name and #DunkOfTheYear . #NBAAwards pic.twitter.com/OpsZOK10to

Who dropped the BEST this year?

Καλύτερη Τάπα: Χασάν Ουαϊτσάιντ, Κρίσταπς Πορζίνγκις, Καουάι Λέοναρντ

Who had the BEST BLOCK of the year?

Καλύτερη Ασίστ: Στεφ Κάρι - Ντρέιμοντ Γκριν, Νίκολα Γιόκιτς, Κρις Πολ

Vote using player’s name and #AssistOfTheYear . #NBAAwards pic.twitter.com/Q38pJeE5X9

Who dropped the BEST DIME this year?

Καλύτερο Παιχνίδι: Τζέιμς Χάρντεν, Ντέβιν Μπούκερ, Ράσελ Ουέστμπρουκ, Κλέι Τόμπσον.

Who had the BEST GAME of the season?

Vote using player’s name and #PerformanceOfTheYear. #NBAAwards pic.twitter.com/iEnCBiWDnn

— NBA (@NBA) 24 Ιουνίου 2017