Εύκολα η Ισπανία στον τελικό του Eurobasket! (pics & vid)

Η μία θέση για τον τελικό του Eurobasket Τσεχίας «κλείδωσε»!

Η Ισπανία έδειξε πως ο «νόμος του φαβορί» ίσχυσε για την περίπτωσή της, καθώς επικράτησε άνετα του Βελγίου με 68-52.

Πλέον περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της, η οποία θα είναι είτε η Ελλάδα είτε η Γαλλία, που αγωνίζονται στις 21:30. Μία εκ των δύο ομάδων περιμένει και το Βέλγιο, το οποίο θα παλέψει το χάλκινο μετάλλιο.

Οι τυπικά γηπεδούχες είχαν το προβάδισμα σε όλη την διάρκεια του ματς κι άνοιγαν διαρκώς την «ψαλίδα» του σκορ, με τις αντίπαλες να μην μπορούν να αντιδράσουν. Μόλις η διαφορά έφτασε το +20 (62-42, 35'), η «φούρια ρόχα» κατέβασε ρυθμό, γεγονός που επέτρεψε στις τυπικά φιλοξενούμενες να μειώσουν.

Κορυφαία η Τόρενς με 20 πόντους και 10 ριμπάουντ. Από τις ηττημένες, η Βανλού μέτρησε 11 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 20-11, 36-21, 52-33, 68-52.

Torrens with the impersonation of @Jumpman23 as @baloncestofeb are up by 15 at HT! #EuroBasketWomen2017

