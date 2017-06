Λετονία και Τουρκία στο Παγκόσμιο Γυναικών (pics)

Η πρόκριση της Ισπανίας στα ημιτελικά του Eurobasket Γυναικών σήμανε αυτομάτως ότι έξι ευρωπαϊκές ομάδες θα προκρίνονταν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί το διάστημα 22-30 Σεπτεμβρίου 2018 στην Ισπανία, μέσω του Πανευρωπαϊκού.

Έτσι, λοιπόν, εκτός από τη «φούρια ρόχα», το Βέλγιο, την Ελλάδα και τη Γαλλία, η Λετονία και η Τουρκία εξασφάλισαν τα τελευταία ευρωπαϊκά εισιτήρια. Η, μεν, Λετονία επικράτησε της Ιταλίας σε αγώνα κατάταξης για τις θέσεις 5-8 με ένα αμφισβητούμενο σφύριγμα ενώ η Τουρκία επιβλήθηκε της Σλοβακίας, σε ένα παιχνίδι όπου η Μπαχάρ Τσαγλάρ χτύπησε στο κεφάλι κι αποχώρησε με φορείο.

