«Δεν ξέρω αν θα κοιμηθεί καλά ο διαιτητής απόψε» (pic)

Θέμα συζήτησης έχει γίνει το διαιτητικό λάθος που έγινε στο ματς της Ιταλίας με την Λετονία, στο Eurobasket Γυναικών.

Ο πρόεδρος της Ιταλικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Τζιοβάνι Πετρούτσι, τοποθετήθηκε επί της επίμαχης φάσης, λέγοντας: «Δεν ξέρω αν ο διαιτητής που έδωσε το αντιαθλητικό στην Ζανταλασίνι θα κοιμηθεί καλά απόψε».

Η 21χρονη φόργουορντ, πάντως, σε ανάρτησή της στο twitter, δεν σχολίασε το εν λόγω περιστατικό.

FIP President Petrucci: I don’t know if the referee that called the unsportsmanlike foul against Zandalasini will sleep well tonight

— Sportando (@Sportando) 24 Ιουνίου 2017