Το κόλπο των φίλων των Νικς για την παραμονή Πορζίνγκις! (pic)

Πριν από το draft είχαν αναπτυχθεί φήμες για ανταλλαγή του Κρίσταπς Πορζίνγκις και κατ' επέκταση αποχώρηση απο τους Νικς, με τους Σέλτικς να είναι ένας πιθανός προορισμός.

Έτσι κάποιοι φίλοι της ομάδας της Νέας Υόρκης επέλεξαν να στείλουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα στον Φιλ Τζάκσον για παραμονή του Λετονού, γράφοντας τη φράση: «Μην ανταλλάξεις τον Πορζίνγκις. Δεν έχουμε κάποια σχέση με τον Porzingis. Θέλουμε απλά να παραμείνει».

Που το έγραψαν αυτό; Σε ένα μεγάλο billboard απέναντι από το «Madison Square Garden». Φαίνεται πως τελικά έπεισαν τον πρόεδρο τους!

'Don't Trade Porzingis' billboard outside MSG delivers loud, clear message to Knicks: https://t.co/Xr7MxnfmpT (via @bycycle/@World_Wide_Wob) pic.twitter.com/MCwAuxcYdo

— Dan Devine (@YourManDevine) 23 Ιουνίου 2017