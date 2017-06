Κάνει... θαύματα με τον κόουτς Θίμποντο ο Μπάτλερ! (pic)

Ο Τζίμι Μπάτλερ μετακόμισε στη Μινεσότα, εκεί όπου θα βρει τον άνθρωπο που ευθύνεται για την αγωνιστική του εκτόξευση το 2015.

Ο λόγος για τον Τομ Θίμποντο, οποίος ήταν προπονητής του πρώην γκαρντ/φόργουορντ των ταύρων σε μια χρονιά όπου πέτυχε σπουδαία πράγματα σε ατομικά επίπεδο.

Την τελευταία σεζόν που οι δυο τους συνυπήρξαν στο Σικάγο, ο 27χρονος είχε κερδίσει το βραβείο του πιο βελτιωμένου παίκτη, βρέθηκε στο All Star Game για πρώτη φορά στην καριέρα του, ενώ ήταν μέλος της δεύτερης καλύτερης αμυντικής πεντάδας στο ΝΒΑ.

Λέτε η... επανασύνδεση τους να κάνει καλό στον Μπάτλερ;

Last time Jimmy Butler played for Tom Thibodeau (2014-15)

- Won Most Improved Player

- Made 1st All-Star team

- 2nd-team All-Defense pic.twitter.com/LBnatAlfKx

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 23 Ιουνίου 2017