Η... αστυνομία μόδας έτοιμη για παρέμβαση στο draft! (pics)

Οι παίκτες που έλαβαν μέρος στο draft έκαναν ό,τι μπορούσαν για να τραβήξουν πάνω τους τα βλέμματα.

Πολλοί από τους μελλοντικούς αστέρες του NBA... ξέφυγαν λίγο με τις στυλιστικές τους επιλογές.

Τα παπούτσια του Μαρκέλ Φουλτζ, το παπιγιόν του Λόνζο Μπολ, τα... πατούμενα (μοίραζαν αγάπη) σε συνδυασμό με το κοστούμι του Ντε 'Ααρον Φοξ ήταν μερικές από τις πιο αστείες... εικαστικές παρεμβάσεις.

Ο μόνος που δικαιολογείται είναι ο Φοξ, ο οποίος φόρεσε το συγκεκριμένο κοστούμι για την μητέρα του και την θεία του, οι οποίες βγήκαν νικήτριες από τη «μάχη» με τον καρκίνο του μαστού.

Δείτε τα καλύτερα τα πιο... ιδιαίτερα ντυσίματα από το χθεσινό draft

Don't put anything past the Balls. Lonzo Ball wearing a bow tie with the Big Baller Brand logo on it. pic.twitter.com/ecxmJmrB7n — Darren Rovell (@darrenrovell) 22 Ιουνίου 2017

Who wore it better? pic.twitter.com/l9GNWhyK7Z — SportsCenter (@SportsCenter) 22 Ιουνίου 2017

Wake Forest's John Collins wearing Christian Louboutin hi-tops to tonight's draft ($1,295) pic.twitter.com/sBFj7sHwXf — Darren Rovell (@darrenrovell) 22 Ιουνίου 2017