Ανανεώνει με ΤΣΣΚΑ ο Χίγκινς (pic)

Στην Μόσχα και την ΤΣΣΚΑ φαίνεται πως θα συνεχίζει να αγωνίζεται ο Κόρι Χίγκινς.

Ο Αμερικανός γκαρντ και η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις κι είναι πολύ κοντά στο να οριστικοποιήσουν την ανανέωση της συνεργασίας τους για δύο ακόμη χρόνια - μέχρι το 2019.

Αυτό υποστήριξε και ο Ισραηλινός δημοσιογράφος, Ντέιβιντ Πικ, μέσω twitter.

CSKA Moscow in final stages of re-signing Euroleague winning shooting guard Cory Higgins till 2019, according to source.

— David Pick (@IAmDPick) 23 Ιουνίου 2017